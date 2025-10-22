Akpa Akpro: "Alla Lazio ho imparato tanto da Sarri e Inzaghi. Milinkovic era da big europea"
22.10.2025 14:45 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
In un'intervista rilasciata per l'edizione veronese del Corriere della Sera, Jean-Daniel Akpa Akpro ha parlato anche di Lazio. L'ex centrocampista biancoceleste ha annoverato Simone Inzaghi e Maurizio Sarri tra gli allenatori da cui ha imparato maggiormente, spendendo anche delle parole su Sergej Milinkovic - Savic, da lui ritenuto il compagno di squadra più forte con cui abbia mai giocato.
"Gli allenatori da cui ho imparato di più? Penso a Inzaghi e Sarri alla Lazio, Ventura alla Salernitana. Ma anche Nesta al Monza, Palladino, con cui ho fatto un tipo di calcio che prima non conoscevo. Milinkovic-Savic? Sarebbe dovuto andare in formazioni al vertice in Europa. Ha fatto un'altra scelta".