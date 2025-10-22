Lazio, Radu compie gli anni: gli auguri del club - FOTO
22.10.2025 13:15 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Stefan Radu spegne oggi 39 candeline. Nel giorno del suo compleanno, la Lazio ha voluto rivolgere all'ex difensore biancoceleste un augurio speciale, pubblicando un post sui propri account social e diramando un comunicato sul proprio sito ufficiale.
"Tanti auguri al Boss Stefan Radu! L`ex difensore biancoceleste compie oggi 39 anni. Il Boss, arrivato alla Lazio nel gennaio 2008, ha giocato nella Capitale fino allo scorso maggio, collezionando 426 presenze e 8 gol. Il difensore romeno è ancora oggi il calciatore più presente nella storia biancoceleste".