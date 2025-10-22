TV | Pazzesco, torna lo storico show di Rai 1 anni '80 e '90 in prima serata!
22.10.2025 13:27 di Giovanni Parterioli
I fan della Tv anni 80 e 90 possono gioire. La Rai ha scelto di riesumare uno degli show di maggiore successo della storia della Televisione e riproporlo in prima serata. Una notizia che ha già suscitato migliaia di commenti ed è diventata virale. Sul sito di gossip news più famoso vi è dedicato un articolo. Leggilo fra le frecce: >>> RAI UNO, LO STORICO SHOW TORNA DOPO 35 ANNI <<<