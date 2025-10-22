Atalanta, Juric torna sulla Lazio: "Serve avere pazienza. Il primo tempo..."
Alla vigilia della gara di Champions League contro lo Slavia Praga, il tecnico dell'Atalanta Ivan Juric ha parlato ai microfoni di SkySport tornando sulla partita di campionato pareggiata con la Lazio. Queste le sue dichiarazioni: "Il pareggio contro la Lazio? Nelle partite serve avere pazienza, quello che mi è piaciuto è ripetere l'idea del primo tempo ma accelerando. Scalvini? Una bruttissima notizia, contro la Lazio era entrato e aveva fatto benissimo per mezz'ora, non me l'aspettavo. Evidentemente il lungo stop dell'anno scorso ha lasciato il segno. Speriamo si riprenda e inizi a fare sul serio".