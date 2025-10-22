La Lazio riparte da Isaksen: il danese pronto a prendersi la scena (e una rivincita...)

RASSEGNA STAMPA - Arrivati gli esiti di Matteo Cancellieri e la prognosi è infausta: un mese di stop e quindi l'esterno salterà la sfida con la Juve, poi Cagliari, Pisa e Inter. Una brutta tegola, con Sarri che perde l'uomo del momento, autore di 3 degli ultimi 6 gol segnati dalla Lazio. A sostituirlo sarà Isaksen, che aveva perso il posto in estate a causa della mononucleosi.

Contro l’Atalanta, il danese ha giocato 74 minuti (recupero compreso), mostrando segnali di ripresa dopo la lunga inattività e alla conseguente perdita di tono muscolare. La condizione fisica non è ancora ideale, come dimostra il recupero subito da Ederson nel primo tempo, ma qualche spunto si è visto: tre falli subiti, quattro passaggi in avanti completati e un pallone recuperato. Servirà tempo, almeno un mese - come scrive il Messaggero - per ritrovare la miglior forma, ma l’assenza di Cancellieri potrebbe trasformarsi in un’occasione per lui.

Ora per Isaksen si aprono le porte del big match contro la Juventus. Giocare in uno stadio pieno e in una sfida così importante sarà uno stimolo ulteriore, anche perché potrebbe essere la sua occasione per prendersi la scena. Nella precedente gestione, quella di Tudor, aveva totalizzato appena 220 minuti su 990 disponibili, giudicato troppo esile fisicamente. Ora può ribaltare le gerarchie e, chissà, magari anche dimostrare al suo ex tecnico di essersi sbagliato su di lui.

