Calciomercato Lazio | Sarri sogna ancora Oyarzabal: tutto dipende da Castellanos
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Sarri vuole partire con la sua rivoluzione. La prima finestra disponibile è quella di gennaio, dopo la fase di stand-by di questi primi mesi causata dal blocco del mercato non si può più aspettare oltre. Il tecnico toscano chiede calciatori più congeniali alla sua idea di calcio e piano piano, considerando tutte le difficoltà, ci si potrà quanto meno avvicinare.
Sarri vuole cambiare diversi nomi in più reparti. Soprattutto, vuole più gol. Il Messaggero riporta di come in cima alla sua lista di desideri ci sia ancora Mike Oyarzabal, centravanti della Real Sociedad e della nazionale spagnola. In estate si erano fatti i nomi di Adam Daghim del Salisburgo e Francesco Pio Esposito dell'Inter, con il secondo oggi più irraggiungibile che mai.
È chiaro che qualsiasi discorso legato ad un acquisto nel reparto offensivo sia legato all'eventuale cessione di Valentin Castellanos, uno dei calciatori biancocelesti più corteggiati. Cessione che comunque non verrebbe neanche presa in considerazione per cifre sotto i 30 milioni di euro.