PRIMAVERA | Lazio, Farcomeni scalpita: con la Juve vuole esserci dal 1'

RASSEGNA STAMPA - Valerio Farcomeni è pronto a riprendersi il suo posto nella Lazio Primavera. Dopo essere stato chiamato da Sarri in Prima Squadra per sopperire alle diverse defezioni avute a centrocampo nelle scorse settimane, il classe 2006 è tornato, già dalla scorsa partita, a disposizione di Punzi e, come sottolinea il Corriere dello Sport, vuole ora una maglia da titolare per la prossima sfida contro la Juventus.

Nelle prime gare stagionali, Farcomeni è sempre partito dal primo minuto, per poi saltare le ultime tre gare di campionato contro Lecce, Inter e Cesena. Il motivo è riconducibile all'emergenza occorsa alla mediana di Sarri, che ha costretto Mau a inserirlo tra i convocati per le sfide contro Roma, Genoa e Torino. Per far fronte alle tante assenze, il tecnico toscano ha aggregato alla Prima Squadra Pinelli e Farcomeni, che, però, si sono riuniti alla Primavera già dallo scorso match contro il Cesena, durante il quale il secondo non è mai sceso in campo.

Dopo la panchina nell'ultima sfida, dunque, Farcomeni vuole esserci domenica contro la Juve, che si presenta allo scontro con 9 punti in classifica, ad appena una lunghezza di distanza dai biancocelesti.