Lazio, incontro in programma tra Sarri e Fabiani: i temi sul tavolo
22.10.2025 08:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Riunione a Formello. Oggi pomeriggio Sarri e Fabiani si ritroveranno nel centro sportivo della Lazio per fare un punto, come riportato da Il Messaggero e come vi avevamo anticipato. Si parlerà di mercato e non solo: un argomento che verrà affrontato sarà anche quello dei tantissimi infortuni di questo inizio di stagione.
Oltre alle prossime mosse in vista di gennaio, quindi, il tecnico e il direttore sportivo biancoceleste si confronteranno anche sui diversi problemi fisici degli ultimi mesi. L'ultimo è quello di Cancellieri, fermatosi contro l'Atalanta: rimarrà fuori almeno venti giorni, probabilmente tornerà dopo la sosta di novembre.