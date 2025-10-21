Lazio, confronto Sarri-società: ecco i temi sul tavolo e le strategie

La Lazio si prepara a un faccia a faccia importante. Nelle prossime ore (non è detto che sia già oggi) Maurizio Sarri incontrerà la società per fare il punto della situazione e chiarire alcuni aspetti. Il clima resta positivo, il rapporto tra il tecnico e la dirigenza è solido, ma le recenti frecciate del Comandante non hanno entusiasmato la società. A Formello, le parole di Sarri non sono passate inosservate, anche se la volontà di proseguire insieme non è mai stata messa in discussione. Il summit servirà anche per parlare di mercato di gennaio, tema sempre delicato in casa biancoceleste.

Le linee guida, però, sono già tracciate: Sarri avrà l’ultima parola sui giocatori in uscita, indicando i giocatori che non rientrano nel suo progetto tecnico. Mentre per quanto riguarda gli acquisti, il tecnico evidenzierà i ruoli che, secondo lui, dovranno essere rinforzati, ma a quel punto sarà la società a scegliere i profili su cui andare a operare compatibilmente con le possibilità economiche della Lazio. Un equilibrio chiaro che punta a garantire coerenza tecnica e, al tempo stesso, una gestione condivisa delle decisioni. L’obiettivo è riallinearsi e ripartire compatti, per ritrovare continuità e convinzione. Il confronto arriverà a breve, in un clima di rispetto e collaborazione, ma con la chiara intenzione di mettere tutto sul tavolo per evitare nuovi equivoci.

