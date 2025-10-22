Ex Lazio | Milinkovic brilla in Arabia: splendido gol su punizione - VIDEO
22.10.2025 15:00 di Christian Gugliotta
Passano gli anni, ma la classe di Sergej Milinkovic-Savic resta la stessa. Nell'ultimo match vinto dal suo Al Hilal contro l'Al-Sadd, l'ex centrocampista della Lazio ha messo a segno il gol del definitivo 3-1, realizzando uno splendido calcio di punizione dal limite che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Di seguito il video della sua prodezza.
