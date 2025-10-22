Lazio, Sarri perde Cancellieri: confermato lo stop, i tempi di recupero
22.10.2025 10:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Nuova settimana, nuovo infortunio. È un inizio di stagione da incubo per la Lazio. Confermato il problema muscolare di Cancellieri, che ha riportato una lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra, come vi avevamo anticipato. L'esterno biancoceleste rimarrà fuori per circa venti giorni, secondo quanto scritto da Il Corriere dello Sport, e rientrerà dopo la sosta per le nazionali di novembre.
Sarebbe clamoroso, infatti, rivederlo contro l'Inter a San Siro, il prossimo 9 novembre: ci vorrebbe una corsa contro il tempo complicatissima. Proprio per questo dovrebbe tornare il 23 novembre contro il Lecce all'Olimpico.