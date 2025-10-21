Lazio, l’esito degli esami di Cancellieri: i tempi di recupero
21.10.2025 21:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nuovo infortunio per Sarri e la Lazio. Contro l'Atalanta si è fermato Matteo Cancellieri, uscito nel primo tempo per un problema muscolare. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, gli esami effettuati dall'esterno nelle scorse ore hanno evidenziato una lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra. Si parla di circa venti giorni di stop, almeno fino alla prossima sosta dove ci sarebbero altre due settimane per tornare tra i convocati alla ripresa del campionato.