Sampdoria, Gregucci si presenta: "Con questa maglia mi sento un nobile"
21.10.2025 17:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Angelo Gregucci è pronto a iniziare la sua avventura come allenatore della Sampdoria. Nella giornata odierna il tecnico è stato presentato in conferenza stampa.
“Dobbiamo avere l'umiltà. Vogliamo fare una grossa empatia con la squadra, avendo come gruppo noi un'idea che vogliamo portarla avanti in modo convinto. Mi sento nobile avere questa maglietta addosso”.
Sullo staff: "Noi condividiamo sempre tutti insieme. Siamo un gruppo e cerchiamo ognuno di dare il proprio apporto. Io credo in un calcio molto partecipato dove ognuno ha un suo ruolo. Tornare a blindare la porta può portare ad avere un senso alle partite”.