Mudingayi: "Mi avevano parlato male dell'ambiente Lazio. Invece..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

L'ex centrocampista della Lazio Gaby Mudingayi ha rilasciato un'intervista ai taccuini della Gazzetta dello Sport. Tra i vari temi trattati, Mudingayi ha ricordato il suo arrivo a Roma e l'affetto dei tifosi biancocelesti: “Mi avevano parlato male dell'ambiente biancoceleste e temevano che avrei avuto problemi per il colore della pelle. Invece mi sono trovato benissimo, i tifosi mi dedicarono anche un coro: 'oh oh oh Gaby Mudingayi, Gaby Mudingayi, Gaby Mudingayi, oh oh oh".

Poi ricorda dell'infortunio causato dall'intervento di Fabio Cannavaro in un Juventus - Lazio del 2006: “Mi fratturò la tibia e non prese neanche il giallo. Si scusò, mi strinse la mano, ma non potevo credere che non fossero stati presi provvedimenti”.

Infine, quella volta in cui si infortunò per colpa di Paolo Di Canio: “Una sera Di Canio organizzò una cena che comprendeva i nuovi acquisti. Io ho paura dei cani e lui aveva un rottweiler. Varco la porta d'ingresso, Paolo arriva da dietro, mi stringe e fa finta di abbaiare. Urlai ‘Mi ha morso il cane', saltai quasi piangendo. Era uno scherzo finito male, almeno per me: stiramento, fuori un mese. Fui costretto a saltare un derby per colpa di un cane: il giorno dopo simulai un infortunio su consiglio del fisioterapista”.