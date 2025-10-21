Lazio, Orsi critico con Sarri: "Lamentarsi ora è inutile! Non capisco..."

In collegamento a Radio Radio, l'ex portiere Fernando Orsi ha commentato le ultime dichiarazioni di Maurizio Sarri, sia prima che dopo la gara della Lazio contro l'Atalanta. L'ora opinionista, nello specifico, non ha apprezzato le continue 'lamentele' del tecnico biancoceleste. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo.

“Non capisco perché prima non era così polemico e ora si. Diceva “Sono rimasto per il popolo, per la gente”. E adesso invece? Invece di lamentarsi adesso, quando gli hanno detto questa cosa poteva non firmare il contratto. Lamentarsi adesso è del tutto inutile. Non capisco perché adesso abbia preso questa direzione. È un alibi?“.