WOMEN | Italia, Soncin ne convoca 5 della Lazio: l'elenco completo
Serie A in pausa, spazio alle Nazionali. Il campionato maschile e quello femminile si alternano, stavolta tocca alle ragazze di Soncin scendere in campo per effettuare alcuni test di preparazione in vista del Mondiale. L'Italia affronterà Giappone e Brasile, rispettivamente in programma venerdì 24 ottobre (ore 18.15, Rai 2) a Como e martedì 28 (ore 18.15, Rai 2) a Parma, un doppio impegno che precederà la tournée negli Stati Uniti.
Per l'occasione, il ct ha convocato cinque ragazze della Lazio Women. Durante, D'Auria, Oliviero e Piemonte a cui si è aggiunta Monnecchi dopo il forfait di Julie Piga. Di seguito l'elenco completo delle azzurre che prenderanno parte alle due gare in programma:
Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Astrid Gilardi (Como), Laura Giuliani (Milan);
Difensori: Caterina Ambrosi (Parma), Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Huston Dash), Federica D’Auria (Lazio), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Beatrice Merlo (Inter), Elisabetta Oliviero (Lazio), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan);
Centrocampiste: Giulia Dragoni (Roma), Giada Greggi (Roma), Nadine Nischler (Como), Marta Teresa Pandini (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina), Martina Tomaselli (Inter);
Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Alice Corelli (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Margherita Monnecchi (Lazio), Martina Piemonte (Lazio), Elisa Polli (Inter).