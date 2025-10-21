Lazio, Bezzi sicuro: "Sarri sta facendo meglio di Gasperini, vi spiego"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In collegamento a TMW Radio, il giornalista Gianni Bezzi ha parlato dell'inizio di stagione della Lazio di Sarri, che ha vissuto un'estate complicatissima per via del blocco del mercato. In questo momento, secondo lui, il tecnico biancoceleste sta facendo meglio di Gasperini alla Roma, che si trova tra i primi posti in classifica. Di seguito le sue parole.

"Lazio? E' una stagione molto complicata, per via del blocco del mercato. Sarri, dopo aver scelto di tornare, anche per motivi di opportunità, si è trovato di fronte a un grosso problema e sta facendo anche abbastanza bene. Ha forse meritato di perdere una partita, ma per il resto può recriminare qualcosa. Ci sono gli infortuni poi che incidono e Sarri deve inventarsi dei giocatori fuori ruoli e fare gli straordinari. Sarri sta facendo il suo, stanno facendo molto peggio altri allenatori come Gasperini. Ha segnato solo sette gol e non trova soluzioni in attacco. La Roma di Gasperini ha una doppia faccia, soprattutto all'Olimpico segna poco e perde spesso".