Juve, Tudor si gioca la panchina contro la Lazio e non solo: la situazione
Situazione delicata in casa Juventus. Dopo la sconfitta contro il Como, Tudor è finito nel mirino delle critiche: e ora rischia anche la panchina. Alla ripresa degli allenamenti, in vista della partita contro il Real Madrid, il dg Comolli ha parlato prima con la squadra, chiedendo maggiore responsabilità, e poi con il tecnico, analizzando le ultime prestazioni.
La prossima gara di Champions League, però, non sarà decisiva per il futuro del croato, al quale è stata ribadita la fiducia sull'operato, sulle idee di calcio e sul suo modo di lavorare con il gruppo. Al contrario, invece, l'allenatore bianconero si giocherà il suo posto in campionato. Contro Lazio, Udinese, Cremonese e Torino, come riportato da Tuttosport, la dirigenza della Juventus si aspetta dei risultati positivi e convincenti. Tudor quindi ha tre settimane di tempo, o poco meno, per risistemare la situazione e salvare la sua panchina.