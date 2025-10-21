Lazio, Petrucci (Sky): "Sarri non avrà carta bianca. I suoi sacrificabili sono..."

Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto della situazione tra il mercato di gennaio e le condizioni della rosa della Lazio in vista del prossimo appuntamento contro la Juve.

LE PAROLE DI SARRI - "Nelle parole di Sarri non vedo nulla di allarmante, sta peró mandando dei segnali alla società e ovviamente alla dirigenza non fa piacere. Nessuno ha mai avuto carta bianca sul mercato, figuriamoci adesso, Sarri ha un peso specifico importante ed è in credito per quanto successo in estate, ma carta bianca non penso che la avrà. Nessuno sa che tipo di mercato potrà fare la Lazio, dovrebbe poter fare mercato a saldo zero a gennaio e sappiamo che quello di gennaio è un mercato complicato".

SACRIFICABILI DI SARRI - "I sacrificabili di Sarri a gennaio sono Mandas,Noslin, Tavares, Castellanos e Dele Bashiru. Gila ha mercato ma Sarri vuole tenerlo e penso ce la farà.Bisogna capire anche quanto chiedi per i tuoi giocatori, se chiedi 15 per Noslin e 15 per Dele Bashiru diventano impossibili da piazzare. Mandas è un portiere di assoluto valore, ma se non gioca titolare nella Lazio è difficile possa arrivare un’offerta da 20 milioni, oltre che il mercato di gennaio è complicato per i portieri".

JUVE - "Per la Juventus non ci saranno Castellanos, Rovella, Cancellieri, Dele Bashiru e Gigot e probabilmente neanche Pellegrini".

