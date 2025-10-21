Braglia dice la sua: "Mi aspettavo una Lazio diversa. Sarri è cambiato e..."
21.10.2025 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
In collegamento a TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha parlato del percorso della Lazio, che all'ultima giornata ha pareggiato per 0-0 contro l'Atalanta di Juric. In particolare si è soffermato sul lavoro di Sarri in panchina, soprattutto in vista della prossima gara contro la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo.
"Vedo un Sarri cambiato, ma mi sarei aspettato una Lazio diversa. Ha cambiato poco, come la Roma, poteva avere un'identità maggiore però. Le negatività sopravvenute le imputo anche alla cocciutaggine di Sarri".