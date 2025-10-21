Lazio | Provedel, parla l'esperto: "Ecco perché ora è più sereno"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Riccardo Caprai di GoalKeeper Mania è intervenuto ai microfoni di Radiosei, esprimendosi sulla performance di Ivan Provedel contro l'Atalanta. Ecco le sue parole:

“La parata di Provedel su Lookman è stata davvero grande. Molto difficile per una serie di motivi, dall’abilità dell’attaccante della Dea alla presenza di diversi giocatori che gli chiudevano la visuale. Bravo ad andar giù e ad orientare la deviazione. Complimenti davvero, il coeficiente di difficoltà era altissimo anche per la doppia deviazione e per quanto era ravvicinato il tiro".

"Sicuramente l’assetto difensivo imposto da Sarri è un fattore per le sue prestazioni. È avvantaggiato perchè riesce a concentrarsi su quello che deve fare lui e non porre anche rimedio alla posizione errata di un tuo difensore. Ha ritrovato Sarri, ma anche mister Nenci e Viotti, due super preparatori di portieri. È tutto un insieme che l’ho sta aiutando a rilanciarsi e ad essere più tranquillo”.