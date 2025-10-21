Juve, Tudor critico: "Chi ha fatto il calendario è un pazzo"
21.10.2025 21:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Sarà il Real Madrid il prossimo avversario della Juventus in Champions League prima della sfida dei bianconeri di domenica contro la Lazio.
Alla vigilia della gara il tecnico Tudor ha presentato la gara in conferenza stampa: “Domani mi aspetto una grande reazione. Le partite sono quelle che sono, abbiamo già commentato questa pazzia di calendario. Io non ho idea di chi lo faccia”.
“Io sono il più grande critico di me stesso. A me questa squadra piace e questi giocatori sono buoni, però questa maglia pesa. Io penso a come superare queste problematiche. Se l'analisi noi siamo la Juve e si deve vincere sempre, allora non è la strada giusta".