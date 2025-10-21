Lazio, Giordano su Sarri: "Non può dire certe cose! La società...." - VIDEO

Bruno Giordano, intervenendo ai microfoni di Radio Laziale, ha commentato le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa al termine della partita contro l'Atalanta, disputatasi domenica alla New Balance Arena e terminata con il risultato id 0-0.

"Possiamo dare tutte le colpe che vogliamo alla società, ma un allenatore non può permettersi di andare sul lavoro di altre persone. Lo sappiamo tutti che hanno sbagliato in società, questo nessuno glielo toglie, ma mi sembra che si stia arrivando a quello che fu qualche tempo prima che Sarri desse le dimissioni. Qualche volta era colpa sua, altre era volta di Tare. Così non fa il bene di nessuno. La società la conosciamo se vogliono lo ascoltano, sennò non lo ascoltano. Noi conosciamo le dinamiche, chi sta fuori si fa un disegno diverso. Così facendo spreca energie che dovrebbe dare alla propria squadra. Lui ha ragione, ma così si genera della tensione nel mondo Lazio in cui tutto dovrebbe essere più equilibrato".

