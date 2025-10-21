Champions League | Tutto facile per l'Inter, Napoli travolto dal PSV

Una serata ricca di emozioni quella di Champions League. La terza giornata sorride a metà alle italiane: tutto facile per l'Inter che si impone per 4-0 sull'Union SG con le reti di Dumfries, Lautaro Martinez, Çalhanoğlu su rigore e Pio Esposito; crolla invece il Napoli di Conte travolto per 6-2 dal PSV che si è imposto con le reti di Saibari, la doppietta di Dennis Man e i gol di Pepi e Driouech oltre all'autorete di Buongiorno che segna il primo gol degli olandesi.

Vince anche il Barcellona per 6-1 sull'Olympiacos così come il Psg che si impone per 7-2 sul Bayer Leverkusen. Successo del Newcastle per 3-0 sul Benfica di Mourinho così come il Manchester City che batte 2-0 il Villarreal.

Brutto ko dell'Atletico Madrid di Simeone sconfitto per 4-0 dall'Arsenal mentre vince il Dortumnd imponendosi per 4-2 sul Copenaghen. Solo 0-0 invece tra Kairat e Pafos.

Tutti i risultati della terza giornata 

Barcellona – Olympiacos 6-1

Olympiacos – Pafos 0-0

Newcastle – Benfica 3-0

PSV – Napoli 6-2

Leverkusen – Psg 2-7

Union SG – Inter 0-4

Copenaghen – Borussia Dortmund 2-4

Villarreal – Manchester City 0-2

Arsenal – Atletico Madrid 4-0