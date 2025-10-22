Lazio, ora mancano i gol. L'attacco segna poco: così male solo vent'anni fa
RASSEGNA STAMPA - Ritrovata la difesa, ora bisogna riscoprire l'attacco. La Lazio segna poco: i numeri delle prime sette giornate riportano quattro partite chiuse senza segnare, un dato che non si vedeva da oltre vent'anni. Un inizio simile infatti si era visto sia nella stagione 1993-1994, con Zoff in panchina, che in quella 2001-2002, con Zaccheroni. In quelle due occasioni la squadra era rimasta a secco per cinque partite su sette totali.
L'anno scorso, con Baroni, la Lazio aveva segnato 14 gol nelle prime sette giornate (media di 2 reti a partita); ora, con Sarri, il conto totale è di 10, di cui 7 solo nelle gare contro Verona e Torino, come riportato da Il Corriere dello Sport. Diverso invece il discorso a livello difensivo: in questa stagione sono già arrivati 3 clean sheet (e 7 gol subiti), mentre l'anno scorso, dopo 7 giornate, il conto era ancora a zero (oltre a 10 reti incassate).