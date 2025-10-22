Lazio, Oddi: "Isaksen? Spero cambi passo come Cancellieri. Su Tavares..."

L'ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi ha detto la sua su quelle che potrebbero essere le scelte di Sarri per la sfida tra Lazio e Juventus, spendendo anche delle parole su due singoli come Isaksen e Nuno Tavares. Di seguito le sue parole a Radiosei.

“Isaksen dal 1′ contro la Juventus, poi spazio a Pedro quando c’è bisogno di una giocata importante. Il danese sa dribblare, sul breve salta bene l’uomo, ma non mi soddisfa al 100%; non dà mai il massimo, ma i numeri ce li ha quindi spero sia in forma. Ancora non ci ha fatto vedere che può stare alla Lazio, mi auguro che faccia un cambio di passo come Cancellieri. I calciatori davanti devono segnare, chiaramente non come un centravanti, ma servono anche quelle reti. Basic e Dele-Bashiru? Meglio il primo, questo abbiamo visto".

"Quando sei entrato in campo a Genova hai subito messo la partita sui binari giusti, si è visto che il carattere c’è e questo è importante. Ho visto i giocatori reagire bene anche nelle partite successive".

"Tavares? Lo farei giocare anche io, ma dobbiamo trovare il modo di non farlo tornare dietro. Purtroppo in fase difensiva è negato. Quando prende palla e punta l’uomo invece fa bene. Lo vedo come un esterno alto. Se poi torna indietro fa danni, ci ha già fatto danni. Non possiamo di certo dire che non sappia giocare a calcio. Quando punta l’uomo è un piacere vederlo ma quando sta in area di rigore nostra è pericoloso, non sa difendere”.