Lazio, Rovella sta migliorando: le sue condizioni e quando può rientrare
RASSEGNA STAMPA - Buone notizie da Nicolò Rovella. La terapia conservativa funziona: le sue condizioni stanno migliorando, negli ultimi giorni sono aumentate le sensazioni positive. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il suo obiettivo ora è quello di tornare in campo prima della sosta di novembre.
In questo momento il centrocampista della Lazio è ancora nel pieno del suo protocollo riabilitativo per risolvere la pubalgia. A inizio stagione, dopo il derby, aveva scelto di non operarsi dopo svariati consulti. Inizialmente si era convinto, poi ha fatto marcia indietro. Ora la terapia sta dando buoni risultati. Resta comunque massima cautela e prudenza sui suoi tempi di recupero: non verranno corsi rischi per un rientro anticipato, come scrive lo stesso quotidiano.