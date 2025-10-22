Lazio, Maifredi: "Sarri, niente alibi! Infortuni? Qualcosa non ha funzionato..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Balti Touati/PhotoViews

In collegamento a Radio Laziale, l'ex allenatore Luigi Maifredi ha parlato del momento che sta vivendo la Lazio e soprattutto il lavoro di Sarri in panchina in questa stagione, nonostante tutte le difficoltà tra il mercato bloccato e i tanti infortuni. Di seguito le sue parole.

"Quando vai in una squadra puoi parlare prima che inizi il campionato, poi devi calarti nella situazione che stai gestendo, non come ieri Conte. Sarri deve capire che è andato alla Lazio, che è una squadra importante, e senza la possibilità di fare mercato. Ha quei giocatori e con quelli che deve cercare di fare il massimo. Non deve recriminare nulla, sennò crea degli alibi all'interno della squadra. Quello che non vedo in Sarri è la felicità di allenare la Lazio. Sicuramente con giocatori diversi avrebbe avuto più soddisfazione, ma questi ha e con questi deve togliersi dalla situazione negativa".

"Infortuni? Io fortunatamente ne ho avuto pochi, soprattutto a livello muscolare. Il lavoro che si fa in ritiro è determinante, mi viene difficile pensare al perché di tutti questi problemi. E poi si deve pensare alla vita che fanno i giocatori, se è davvero da atleti. Se lo staff tecnico fa quello che deve fare, possono esserci degli infortuni, ma non muscolari così. È chiaro che qualcosa mi pare che non abbia funzionato".