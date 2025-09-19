Lazio, via alle "skills" da derby: sui social un tuffo nel passato - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Mancano due giorni al Derby della Capitale. E mentre il clima si fa sempre più caldo, tornano alla mente ricordi - più o meno belli - che hanno per protagonsita la stracittadina tra Lazio e Roma. In particolare, sul profilo X biancoceleste è stato condiviso un video con tutte le "skills da derby". Da Felipe Anderson a Milinkovic-Savic: le giocate degli ex Lazio aumentano ancora la carica della squadra e dei tifosi in vista di una gara che non sarà mai come le altre. "Derby heat. Skill street", la didascalia che accompagna il video.

