Lazio, via alle "skills" da derby: sui social un tuffo nel passato - VIDEO
Mancano due giorni al Derby della Capitale. E mentre il clima si fa sempre più caldo, tornano alla mente ricordi - più o meno belli - che hanno per protagonsita la stracittadina tra Lazio e Roma. In particolare, sul profilo X biancoceleste è stato condiviso un video con tutte le "skills da derby". Da Felipe Anderson a Milinkovic-Savic: le giocate degli ex Lazio aumentano ancora la carica della squadra e dei tifosi in vista di una gara che non sarà mai come le altre. "Derby heat. Skill street", la didascalia che accompagna il video.
Derby heat. Skill street #LazioRoma#AvantiLazio pic.twitter.com/EfSHeH5kl6— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 19, 2025
