Lazio - Roma, scatta il piano sicurezza per il derby: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

RASSEGNA STAMPA - Domenica alle 12:30 il fischio d’inizio del derby. La gara più attesa della stagione dai tifosi, che non ha bisogno di presentazioni e che esula dal “semplice” impegno di campionato. Nella giornata di oggi, si legge sul Corriere della Sera, è previsto il tavolo tecnico in Questura. Il piano della sicurezza scatterà già dalla serata di sabato attorno al Foro Italico. L’attenzione è alta, soprattutto perché la stracittadina si svolge in concomitanza con altre manifestazioni e cortei.

Domenica mattina, riferisce il quotidiano, i cancelli saranno aperti a partire dalle 10 per consentire lo svolgimento delle lunghe procedure di controlli. Saranno circa 1500 gli agenti impiegati sul campo tra domani e dopodomani. Presidiati nella notte anche alcuni Pub della Capitale a Roma Nord e in centro. Il Lungotevere sarà chiuso da domenica mattina fino al primo pomeriggio e l’Olimpico, Ponte Milvio e Piazza Mancini saranno presidiati anche col supporto di un elicottero. Previsti percorsi d’avvicinamento differenziati, comunicati già anche i divieti di sosta tra Foro Italico, Farnesina, Ponte Milvio e piazzale Maresciallo Giardino fino a Piazza Mancini, Stadio Flaminio e parte di Tor di Quinto. Chiuso Ponte Duca d’Aosta.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE