Lazio, la società carica l'ambiente: il post social e la frase: "Ingiocabili" - FT
19.09.2025 17:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Poco più di 48 ore al derby della Capitale. Lazio e Roma scenderanno in campo alle 12.30 per una delle gare più importanti della stagione, senza dubbio la più sentita e non serve certo spiegarne i motivi.
L'adrenalina sale e anche la società ha deciso di scaldare ancora di più l'ambiente con un post social che raccoglie le ultime bellissime scenografie della Curva Nord. La didascalia, poi, non ha bisogno di spiegazioni: "Unplayable", "Ingiocabili".