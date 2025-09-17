Lazio | Mandas ancora fuori, aspetta la sua occasione. E intanto sui social... - FOTO

Relegato in panchina, di nuovo. L'anno scorso sembrava essere quello dell'esplosione definitiva per Mandas, dopo che si era guadagnato il posto superando Provedel. Con Sarri però la gerarchia si è capovolta ancora e nelle prime tre partite stagionali è sempre rimasto fuori. Nel precampionato l'alternanza tra i pali è stata continua e non è detto che non possa riproporsi nel corso della stagione, ma al momento il titolare è e resta il numero 94.

Per questo il greco è costretto di nuovo, a malincuore, ad aspettare la sua occasione. In estate, tra l'altro, aveva ricevuto anche alcune richieste dalla Premier League, ma il mercato bloccato imposto alla società biancoceleste ha chiuso a praticamente ogni cessione. Sicuramente Mandas non sarà contento della situazione, così come il suo entourage, che prima del ritiro di Formello a luglio aveva anche incontrato il diesse Fabiani per parlare del futuro.

Un indizio sullo stato d'animo del classe 2001 è arrivato proprio dal suo profilo Instagram, dove ha pubblicato una storia criptica con due sue foto in bianco e nero, l'emoji delle mani giunte e due puntini. A testimonianza di un periodo non semplicissimo che sta vivendo alla Lazio. Di seguito il post.

Pubblicato il 16/09