Lazio, Basic è l'MVP del match: il messaggio social - VD
26.10.2025 23:13 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
La notte dell’Olimpico è la notte di Toma Basic. La sua rete nel primo tempo consegna la vittoria alla squadra di Sarri che si impone di misura sulla Juventus tornando a vincere una gara importantissima anche per la classifica oltre che per il prestigio.
Una notte che il croato merita di festeggiare insieme al suo premio di MVP della serata. A fine gara ecco il suo messaggio postato dalla società sui social: “Grandissimi, forza Lazio sempre!”.
Insomma per Basic è la serata perfetta, il coronamento di un mese incredibile e anche la testimonianza che il duro lavoro paga sempre.