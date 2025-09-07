Lazio e Ferrari, Romagnoli era a Monza per seguire il Gran Premio d'Italia - FOTO
Calcio, ma non solo. Una delle passioni di Alessio Romagnoli è l'automobilismo e, in particolar modo la Formula 1. Come ogni anno, in questo periodo, il difensore centrale approfitta del tempo a disposizione per partire alla volta di Monza con l'obiettivo di vedere da vicino le Ferrari sfrecciare sul circuito italiano. E anche quest'anno non è mancato all'appuntamento. Come si nota dalle sue storie Instagram, il difensore della Lazio ha sfruttato nel migliore dei modi il giorno di riposo concesso da Sarri, godendosi i propri momenti di relax tra lo sfrecciare delle monoposto.
