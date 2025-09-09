Lazio, Cataldi e Pellegrini in vacanza insieme: ecco dove sono andati

Gli ultimi giorni di pausa, poi la Lazio tornerà in campo per preparare la partita di domenica contro il Sassuolo. Durante la sosta per le Nazionali, la squadra ha potuto godere di alcuni giorni liberi per scaricare le energie mentali e fisiche: tra chi ne ha approfittato per restare a casa e chi, invece, ha deciso di approfittarne per farsi una breve vacanza come fatto da Danilo Cataldi e Luca Pellgrini. Il centrocampista e il terzino, come si evince della storie Instagram delle rispettive compagne, sono partiti alla volta di Londra per visitare la Capitale inglese e distrarsi tra le strade di una delle città più bella del mondo.

