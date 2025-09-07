Lazio, Nuno Tavares esalta il suo Portogallo: "Buon inizio..." - FOTO
Il Portogallo rifila cinque reti all'Armenia e guadagna tre punti verso la qualificazione al prossimo mondiale. Il terzino della Lazio Nuno Tavares è entrato al 66' al posto di Nuno Mendes e tramite un post sui propri social ha esaltato la propria Nazionale per la vittoria: "Buon inizio nella nostra qualificazione ai mondiali", questa la descrizione.
