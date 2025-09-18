Lazio, Dazn ricorda il derby di Klose: "Apoteosi biancoceleste" - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Ogni derby è una storia a sé, ma alcuni rimangono saldi nella memoria collettiva di una tifoseria. Anche di quella avversaria. Lazio - Roma del 16 ottobre 2011 entra sicuramente in questa categoria. "Reja scaccia l'incubo!", è così che il giornalista Sandro Piccinini enfatizzò la vittoria allo scadere della Lazio con un gran gol di Miroslav Klose al 93'. I biancocelesti non vincevano un derby da troppo tempo e quella rimonta rimane tutt'oggi una delle più belle che il tifoso della Lazio ricordi. In vista del prossimo derby, in programma domenica alle 12:30, Dazn ha ricordato quella sfida sui propri canali social.

