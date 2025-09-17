Cassano: "Conte? Mi scuso e faccio un passo indietro, avevo detto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Cassano è stato ospite a 'Viva el Futbol' e parlando del Napoli, dopo aver elogiato De Bruyne, si è soffermato su Conte. L'ex Roma è tornato sui suoi passi, cambiando la sua opinione in merito al tecnico degli azzurri che diverso tempo fa aveva definito "allenatore da terza fascia". "Per me è sempre stato un allenatore metodico - ha spiegato l'ex calciatore - Ricordo quando uscì col Galatasaray in Champions e lui allenava la Juve e dissi: per me è allenatore da terza fascia. Ma io siccome non sono uno stupido, dico che un allenatore bravo cambia e non resta fedele alle sue idee. Conte ora cambia e si è evoluto".

"Prima tutti dietro la linea della palla, ma da Napoli in poi ha detto: io voglio attaccare, giocare, stare dall'altra parte del campo. Allora dico scusa e faccio un passo indietro. Oggi è tra i 3-4 migliori allenatori al mondo perché escluso De Bruyne non ha una squadra di fenomeno, ricordiamolo. Conte è anche più empatico e simpatico nel parlare, ma se deve dirti una cosa te la dice sempre".

