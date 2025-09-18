Lazio, Romagnoli prima del derby: "La nostra forza è..."

Mancano solo tre giorni al derby della Capitale. Domenica alle 12.30 il fischio di Sozza aprirà le danze della sfida più sentita di tutto il calcio italiano, di una delle partite più emozionanti al mondo. La Lazio e la Roma si sfideranno nella stracittadina d'eccellenza, tra lo spettacolo sugli spalti e quello che dovrà garantire il campo. A proposito di campo, entrambe le rose vantano giocatori nati nella Capitale che conoscono bene il valore di questa partita, nella Lazio - tra questi - c'è Alessio Romagnoli che, in occasione del derby, è intervenuto così a Sport Mediaset.

LE PAROLE DI ROMAGNOLI - "La forza di una squadra è nel sentirsi tutti importanti. Ognuno si assume le proprie responsabilità e cerca di trascinare il gruppo. Io come ho sempre detto una società come la Lazio deve avere l'obiettivo di entrare in Champions ogni anno".

