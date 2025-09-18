Roma, allarme per Gasperini: si ferma un difensore in vista del derby

TUTTOmercatoWEB.com

Ancora problemi per mister Gasperini in vista del derby contro la Lazio in programma domenica 21 settembre alle 12.30. Dopo l’assenza di Wesley, a causa di problemi gastrointestinali, l’allenatore della Roma rischia di perdere anche Hermoso.

Il difensore si è dovuto fermare durante l’allenamento odierno a causa di un affaticamento al soleo della gamba destra. Hermoso ha già svolto gli esami strumentali che hanno escluso una lesione ma rimane in dubbio in vista della stracittadina.

