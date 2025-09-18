Pruzzo: "Derby? Se la Roma gioca come contro il Bologna può vincere"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Intervistato per l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante della Roma Roberto Pruzzo ha detto la sua sull'imminente derby contro la Lazio. Queste le sue parole: "La Roma ha fatto 20 minuti ottimi col Bologna e ha vinto con merito, come a Pisa. Ma se pensiamo al Torino ci sono molte cose da rivedere, a cominciare dall’atteggiamento. Temo possa prevalere l’idea che sono meglio due feriti di un morto perché nessuna delle due squadre può permettersi di perderlo ed entrambe arrivano incerottate. Ma se la Roma gioca come contro il Bologna può vincere".

