Serbia, mondo del calcio in lutto: morto in campo l'ex stella Dejan Milovanovic
17.09.2025 14:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Tragedia in campo. L'ex nazionale e capitano della Stella Rossa Dejan Milovanovic è morto all'età di 41 anni. L'ex centrocampista stava giocando... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > MORTE MILOVANOVIC <
Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.