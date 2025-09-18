Mourinho snobba il Fenerbahçe: "Ho sbagliato ad andare lì, non era al mio livello"

José Mourinho è stato presentato oggi pomeriggio come nuovo allenatore del Benfica. Nel corso della conferenza stampa, l'ex tecnico della Roma ha fatto una precisazione sulla sua esperienza al Fenerbahçe: "Ho fatto un errore andando al Fenerbahçe; non era il mio livello culturale, non era il mio livello calcistico, non lo era. Ovviamente, ho dato tutto fino all'ultimo giorno. Allenare il Benfica è tornare al mio livello, e il mio livello è allenare i più grandi club del mondo".