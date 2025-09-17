Lazio, senti Melli: "Lotito si salva sempre. Da mo' che doveva precipitare..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In collegamento a Radio Radio il giornalista Franco Melli ha parlato del momento che sta vivendo la Lazio e della gestione del presidente Lotito. Di seguito le sue parole.

“Nei momenti in cui Lotito sta per affogare, si salva sempre. Dimenticate i rapporti che Lotito ha con il fato, con la buona sorte, con il destino. Io vi dico che Lotito quando è sul punto di cadere (e perdendo il derby barcollerebbe, perché oltre all’impopolarità si aggiungerebbe questo primo vero flop stagionale della Lazio) si salva sempre. Da mo’ che doveva precipitare e invece si è salvato di qua, di là, di su, di giù. Per me si salva pure stavolta… Perché è destino che la Lazio debba rimanere stretta a Lotito”.

