Lazio, Prandelli: "Sarri? Ha una sua idea chiara. Sono sicuro che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Intervenuto ai microfoni della Rai, durante la trasmissione 'Dribbling', Cesare Prandelli ha analizzato il derby della Capitale, in programma domenica 21 settembre alle ore 12.30. Il coordinatore del settore tecnico della Nazionale italiana, si è espresso su Lazio e Roma, concentrandosi soprattutto sui due allenatori.

“Gasperini sta facendo molto bene. Dal punto di vista della qualità della squadra Gasperini non ha filtri e se manca qualcosa per essere competitivi a certi livelli lui lo dice. Riguardo Sarri, è un allenatore che ha una idea chiara su come far giocare una squadra. Sa costruire, sa difendere, poi è chiaro che gli interpreti fanno la differenza. Sono certo che la Lazio possa fare un campionato molto più che dignitoso”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.