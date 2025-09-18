Lazio, Orsi: "Mi aspetto un derby pieno di paura. Perderlo..."
Raggiunto dai microfoni di Radio Radio l'ex portiere della Lazio Orsi ha analizzato il momento della squadra di Sarri e di quella di Gasperini a tre giorni dal derby.
"Questo è un derby che arriva dopo due schiaffi presi, che non si aspettavano manco loro. Il processo di crescita per questa partita deve essere messo in pausa, poi si ricomincia da zero. Devono stare attenti entrambi, perdere questo derby può scatenare qualcosa. Non mi aspetto che cambino assetto tattico, ma almeno atteggiamento. Cioè che pensino più al risultato che al modo di giocare. Mi aspetto un derby di paura, sbloccato da un episodio".
