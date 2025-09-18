Bucchioni sicuro: "La Lazio non può sbagliare. Non mi aspetto..."

Il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha espresso la sua opinione in merito alla condizione della Lazio in vista del derby contro la Roma di domenica. Ecco di seguito le sue parole:

"La Lazio non può sbagliare, sarebbe crisi evidente. Vieni da un inizio stentato, tanti problemi. Non credo però che siano allenatori che possano cambiare il loro modo di fare calcio in certe partite. Cercheranno di mettere qualcuno più adatto a queste partite, ma chiederanno più velocità e intensità. La Lazio proverà a fare meno possesso e più verticalizzazioni, ma non mi aspetto mose tattiche differenti".

