Lazio, Rambaudi: "Basta fare il compitino. Noslin prima punta? Tutto si può fare"

A tre giorni dal derby della Capitale Roberto Rambaudi ha analizzato il momento della Lazio ai microfoni di Radiosei: "Le prestazioni della Lazio anche nel pre campionato sono state queste, poi ci siamo fatti ingannare dai risultati. L’energia mentale, senza qualità, non serve a niente: questo significa che il valore lo scorso anno c’era".

"Se io non ho dei top giocatori ma che hanno dimostrato, io devo cavalcare l’onda e trovare la chiave giusta per farli rendere al meglio. A me sembra che questa squadra pensi a fare il ‘compitino’ e non va bene. Noslin prima punta? Tutto si può fare, ma serve volontà, grinta".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.