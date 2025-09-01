Lazio, scoppia la Taty-mania: tutti pazzi per la rabona di Castellanos - VIDEO

La rabona di Castellanos spopola tra i social. Il gesto tecnico che porta alla rete di Matteo Guendouzi sta facendo il giro d'Italia, ripresa da svariati canali che omaggiano la qualità dell'attaccante argentino. È il Taty a prendersi la scena in una partita dominata e stravinta dalla Lazio di Maurizio Sarri contro l'Hellas Verona per 4-0.

L'ex Girona si mette in mostra tra movimenti perfetti e giocate di altissimo tasso tecnico, la prima per l'assist a Guendouzi, la seconda per il gol di Zaccagni e il gol di testa su assist di Rovella, lasciando ammaliati i tifosi laziali, così come tutti gli appassionati di calcio. Sono centinaia i video dedicati al Taty che stanno circolando sui social e che rendono omaggio a qualle che, probabilmente, è stata la sua migliore prestazione da quando indossa la maglia della Lazio. Taty-mania.

