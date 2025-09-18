Monaco bloccato in aereo verso Bruges, i giocatori finiscono in... mutande! - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Piccola disavventura per il Monaco che non ha iniziato con il piede giusto la sua avventura in Champions League. Alla vigilia della gara contro il Bruges, in programma oggi 18 settembre alle 18.45, il volo previsto da Nizza per il Belgio è stato cancellato a causa di un guasto all’aria condizionata dell’aereo... CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE LA NOTIZIA > CALCIATORI DEL MONACO IN MUTANDE <

